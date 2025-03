POL-NOM: Brand einer bewohnten Scheune - ca. 50.000EUR Schaden

Uslar (ots) - Uslar (reu.) 37194 Bodenfelde, Königsberger Straße 1, 14.03.2025, 12:00 Uhr Am Freitagmittag beschädigte ein 30-Jähriger Paketzusteller aus Bovenden beim Rangieren mit einem Kleintransporter einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw einer in Uslar ansässigen Firma. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 2750 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 ...

