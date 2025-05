Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (26.05.2025)

Donaueschingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag, zwischen 7:30 und 18:00 Uhr auf der Straße "Am Karlsgarten" gekommen. Ein Unbekannter stieß mit seinem Wagen beim Ausparken gegen einen seitlich in einer Parklücke stehenden blauen Seat. Es entstand ein Schaden an dessen rechter Seite in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher hatte sich nicht um den Schaden gekümmert. Hinweise zum Unfall, oder dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Telefonnummer 0771 / 837830, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell