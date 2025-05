Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt (27.05.2025)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Riedstraße am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 37-jähriger VW-Fahrer wollte vom Parkplatz der Bahnhaltestelle Wollmatingen in die Riedstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße einbiegen und nahm hierbei dem aus Richtung Wollmatingen kommenden 24-jährigen Motorrad-Fahrer die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer fuhr dem VW-Passat auf und flog zunächst über das Auto und landete auf der Straße. Hierbei verletzte sich der junge Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 12.000 Euro.

