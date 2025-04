POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in einen Getränkemarkt

Dinslaken (ots) - Am vergangenen Donnerstag, 03.04.2025 gegen 16:05 Uhr, fuhr eine 41 Jahre alte Dinslakenerin mit dem Fahrrad auf dem Stichweg der Krengelstraße, welcher hinter einem Schnellrestaurant herführt. In Höhe des Hintereingangs des Restaurants war ein silberfarbener PKW geparkt. Die Tür des Wagens ging plötzlich auf. Die Radfahrerin fuhr ungebremst in ...

