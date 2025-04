Voerde (ots) - Einer 56-jährige Frau aus Polen ist am Sonntag gegen 14:30 Uhr ihre Handtasche geraubt worden. Die Frau saß zu dieser Zeit auf einer Parkbank an der Straße Allee. Zwei bislang unbekannte Täter liefen an der Frau vorbei. Einer der beiden Jugendlichen griff nach ihrer Handtasche und riss sie ihr aus der Hand. Die Täter flüchteten zu Fuß Richtung ...

mehr