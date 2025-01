Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger wird von Sprinter angefahren und entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg:

Am Dienstagabend (7. Januar) kollidierte ein Sprinter auf der Essener Straße mit einem unbekannten Fußgänger. Dieser gab an, unverletzt zu sein und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht den Unfallbeteiligten und Zeugen.

Gegen 18:30 Uhr bog ein 59-Jähriger mit einem Mercedes-Benz Sprinter von der Von-Bergmann-Straße links auf die Essener Straße ab. Wenige Meter danach soll ein Passant unvermittelt die Fahrbahn betreten haben, so dass es zu einer Kollision mit dem Sprinter kam. Der Fußgänger stürzte zu Boden. Der PKW-Fahrer stieg aus und sprach den Mann an. Der Unbekannte sagte, er sei unverletzt und verließ trotz Einwand des PKW-Fahrers die Unfallörtlichkeit.

Nun sucht die Polizei den Unfallbeteiligten und/oder Zeugen, die Angaben zu dem Fußgänger machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

