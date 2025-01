POL-E: Mülheim an der Ruhr: 36-Jähriger von Unbekanntem angeschossen - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45259 E.-Heisingen: Gestern Abend (7. Januar) wurde ein parkender Pkw auf dem Voßbergring durch mehrere Schüsse beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Anwohner hatten gegen 19:50 Uhr Schussgeräusche gehört und die Polizei verständigt. Am Tatort stellte die Polizei mehrere Einschusslöcher an einem geparkten Pkw fest, in dem sich zum Zeitpunkt der Tat keine Person befand. ...

