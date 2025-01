Polizei Essen

POL-E: Essen: SUV nach Brandstiftung ausgebrannt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am frühen Sonntagmorgen brannte ein geparkter Citroen-SUV auf der Schönscheidtstraße aus. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen der Brandstiftung.

Gegen 2:15 Uhr gingen bei der Feuerwehr und Polizei Notrufe zu einem brennenden Fahrzeug an der Schönscheidtstraße / Am Technologiepark ein. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, stand ein Citroen C5 Aircross im Vollbrand. Dieser war am Fahrbahnrand geparkt und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch das Feuer wurde der Citroen erheblich beschädigt. Auch ein dahinter parkender Mercedes 230 CE erlitt durch die Hitze Schäden an der Fahrzeugfront.

Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Brandstiftung auf und stellte das ausgebrannte Fahrzeug zur Spurensicherung sicher. Zeugen nahmen zur Tatzeit die Stimmen mehrerer junger Erwachsener wahr. Diese hatten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch schon entfernt.

Bitte melden Sie sich bei der Polizei Essen, wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben und nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zu uns auf./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell