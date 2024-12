Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen zu Zigarettendiebstahl

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (12.12.2024), gegen 18:15 Uhr, Zigaretten bei einem Discounter in der Ernst-Morsch-Straße gestohlen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen unbekannten Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich ein Täter in dem Markt unbemerkt Zutritt zu Räumlichkeiten, die sich außerhalb des Kundenbereichs befinden. Von hier reichte er durch ein Fenster eine derzeit unbekannte Anzahl von Zigaretten an einen weiteren, draußen stehenden Täter.

Dieser Vorgang wurde von einem Zeugen beobachtet, der sodann das Marktpersonal informierte. Den Tätern gelang es kurz darauf, unerkannt zu entkommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den bislang unbekannten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 mit der Wache in der Schützenwiese in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell