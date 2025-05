Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bundesstraße 33 - Polizei sucht Zeugen (28.05.2025)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochmorgen ist es gegen 06.45 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Markelfingen und Allensbach zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 26-jähriger Dacia-Fahrer und ein 41 Jahre alter Fahrer eines Opel waren hintereinander in Fahrtrichtung Konstanz auf der linken der zwei Fahrspuren unterwegs. Im 100 km/h-Bereich wechselte der 26-Jährige auf die rechte Fahrspur. Noch während des Fahrstreifenwechselvorgangs versuchte der nachfolgende Fahrer des Opel an dem Dacia vorbeizufahren. Hierbei geriet der Opel ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem Dacia. Aufgrund des seitlichen Aufpralls kam der Dacia ebenfalls ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach das Auto den Wildschutzzaun und nach mehreren Metern stoppte der Wagen in Schräglage an einem Baum. Dem Opel-Fahrer gelang es nach der Kollision seinen Wagen auf der rechten Fahrspur zum Stillstand zu bringen. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den 26-Jährigen, konnte ihn aber nach kurzer Untersuchung entlassen. Nach derzeitigem Stand blieben beide Fahrer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste beide Fahrspuren in Richtung Konstanz kurzzeitig gesperrt werden.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder Angaben zu der Fahrweise des Opel-Fahrers machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, unter 07733 9960-0, zu melden.

