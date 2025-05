Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Jugendlicher zückt Messer - Polizei bittet um Zeugenhinweise (23.05.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am vergangenen Freitag, 23.05.2025, gegen 13.15 Uhr ist es an einer Bushaltestelle in der Masurenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen, in deren Verlauf ein 15-Jähriger ein Messer gezogen und sein 13-jähriges Gegenüber damit bedroht hat. Der Jüngere wehrte sich und versuchte die messerführende Hand des Angreifers festzuhalten. Als dieser sich aus dem Haltegriff lösen konnte, führte er eine Stichbewegung in Richtung der Brust des 13-Jährigen. Dieser konnte nach hinten ausweichen und blieb dadurch unverletzt.

Personen, die Angaben dieser Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Haus des Jugendrechts, unter Tel. 07531 995-0, zu melden.

