Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Etliche Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in den vergangenen Tagen (28.5.2025 - 2.6.2025) etliche Firmenfahrzeuge in Warendorf auf. Die Täter stahlen aus den Transportern Gegenstände wie Baumaschinen und elektrische Werkzeuge. Die angegangenen Fahrzeuge standen auf den Straßen: Südring, Südstraße, Beckumer Straße, Franziska-Cratz-Straße, Hermannstraße, Schmiedestraße, Zumlohstraße, Kardinal-von-Galen-Straße und Zurstraßenweg. Wer hat dort in den vergangenen Nächten, vorrangig in der Nacht zu Samstag, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

