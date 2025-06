Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Firmentransporter über das Wochenende aufgebrochen

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Telgte zu Aufbrüchen mehrerer Firmenfahrzeuge. Die Tatzeit lag in den meisten Fällen in der Nacht zu Samstag, 31.5.2025. In allen Fällen stahlen der oder die Täter elektrische Werkzeuge oder Gartengeräte sowie Baumaschinen. Die angegangenen Transporter standen auf folgenden Straßen: Amselweg, Lerchenweg, Grüner Weg, Baßfeld und Mozartstraße. Eine weitere Tat ereignete sich am Montag, 2.6.2025, 1.17 Uhr auf der Robert-Koch-Straße. Wer hat auf den jeweiligen Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die für die Aufbrüche in Frage kommen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

