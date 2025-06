POL-WAF: Warendorf. Auto von Lkw-Transporter gestohlen

Warendorf (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in Telgte zu Aufbrüchen mehrerer Firmenfahrzeuge. Die Tatzeit lag in den meisten Fällen in der Nacht zu Samstag, 31.5.2025. In allen Fällen stahlen der oder die Täter elektrische Werkzeuge oder Gartengeräte sowie Baumaschinen. Die angegangenen Transporter standen auf folgenden Straßen: Amselweg, Lerchenweg, ...

