POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Schwerer Verkehrsunfall zwischen drei Lkw und stundenlanger Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Bremen

Oyten. Am Mittwoch, gegen 07.40 Uhr, kam es auf der Autobahn 1, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten in Richtung Bremer Kreuz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen drei Sattelzügen.

Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges übersah, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit das Stauende, versucht noch nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit einem Sattelzug eines 63-jährigen Fahrers. Dieser Sattelzug wird durch den Aufprall auf einen davor befindlichen weiteren Sattelzug eines 53-jährigen-Fahrers geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden der 54-jährige Unfallverursacher schwer und die beiden andere Lkw-Fahrer leicht verletzt. An allen drei Sattelzügen entstanden erhebliche Sachschäden. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Autobahn 1 für mehrere Stunden voll gesperrt werden, was zu erheblichem Rückstau führte.

Seitens der Polizei wird im Rahmen dieses Unfallgeschehens nochmals explizit die Bitte an Verkehrsteilnehmer herangetragen, an die ordnungsgemäße Rettungsgasse zu denken und das Fotografieren und/oder Filmen mittels Handys an Unfallstellen, insbesondere von Unfallopfern, zu unterlassen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kassiererin mit Pistole bedroht und Geld geraubt - Polizei sucht Zeugen

Worpswede. Am Dienstag, um 20.59 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Osterweder Straße zu einer Raubtat. Ein bisher unbekannter Täter betrat kurz vor Ladenschluss den Einkaufsmarkt, bedrohte eine 50-jährige Kassiererin mit einer Pistole und verlangte das Kassengeld. Der Täter steckte das Geld (über 1000 Euro) in eine mitgeführte Tüte und flüchtete im Anschluss zu Fuß in das angrenzende Wohngebiet. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 25-30 Jahre alt - ca. 170 cm groß - sehr schlanke Statur - schwarzes Cap - schwarze Schutzmaske - helle Oberbekleidung - graue Hose - schwarzer Rucksack

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatortes aufgehalten und möglicherweise etwas mitbekommen hatten, sich unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Einbruch in Container

Schwanewede. In der Zeit von Fr., 06.06.2025, 17.00 Uhr bis zum 10.06.2025, 07.00 Uhr kam es in der Rader Heide zu einem Aufbruch eines Containers, der auf einem Firmengelände stand. Bisher unbekannte Täter brachen die Vorhängeschlösser des Containers auf und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben kann, melde sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lübberstedt. Am Dienstag kam es in der Zeit von 05.00 Uhr bis 22.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Landstraße. Durch die derzeit unbekannten Täter wurde ein rückwärtiges Fenster des Hauses aufgehebelt. Hierdurch gelangten sie ins Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten letztendlich Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, melde sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070.

Crash zwischen zwei Pkw

Ritterhude. Am Dienstag, gegen 07.50 Uhr, kam es auf der Straße Heidkamp zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw VW eines 21-jährigen Fahrzeugführers und dem Pkw Dacia einer 35-jährigen Fahrzeugführerin. Der 21-jährige bog mit seinem Pkw auf die Zufahrt zur dortigen Autobahn ein. Hierbei übersah er die aus entgegengesetzter Richtung und vorrangberechtigte 35-jährige Frau. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

