POL-VER: Pressemeldung vom 08.06.2025

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs

Verden. In den frühen Abendstunden wurde im Stadtgebiet Verden ein PKW gemeldet, der in Schlangenlinien gefahren und teilweise in den Gegenverkehr geraten ist. Der gemeldete PKW konnte angetroffen und die Fahrzeugführerin kontrolliert werden. Bei der Kontrolle der 47-jährigen Fahrerin wurden deutliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch festgestellt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Fahren unter Einfluss

Thedinghausen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde durch die Polizei eine 26-jährige Einwohnerin der Samtgemeinde Thedinghausen kontrolliert. Diese hatte einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum geführt, obwohl sie offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aufgrund einer hohen Atemalkoholkonzentration der freiwillig abgegebenen Atemprobe wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Blender. Glück im Unglück. In den späten Nachmittagsstunden hatte ein 30-jähriger Sportwagenfahrer sehr viel Glück. Auf der Fahrt aus Verden in Richtung Thedinghausen geriet er auf regennasser Fahrbahn auf der Straße "In der Marsch" mit seinem stark motorisierten Jaguar ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen massiven Straßenbaum, wodurch das Fahrzeug vollständig zerstört wurde. Wie durch ein Wunder konnte der Fahrzeugführer, augenscheinlich leicht verletzt, sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Unfall entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich, der Verkehr war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges leicht beeinträchtigt.

Mehrere versuchte Einbrüche in Wohnhäuser Lilienthal. In Lilienthal war es in den vergangenen Tagen zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnhäusern gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten versucht, mittels eines Hebelwerkzeuges die Hauseingangstüren eines Reihenhauses in der Falkenberger Landstraße und eines Bauernhauses in der Straße Am Heidberg aufzuhebeln. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Trunkenheit im Verkehr

Langwedel. Am frühen Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der A27, in Höhe der Rastanlage Goldbach-Süd, einen Citroen aus Polen. Im Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 52-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Promillewert. Daraufhin wurden dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten und kann nunmehr seinem Beruf als Kraftfahrer im Güterverkehr nicht mehr nachkommen.

