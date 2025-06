POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Rosenverkäufer war Trickdieb

Verden. Am Donnerstag ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf dem Holzmarkt ein dreister Diebstahl zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes mit Behinderung. Ein bislang unbekannter Täter, der sich als Rosenverkäufer ausgab, sprach den 22-jährigen Mann an. Der Unbekannte bot eine Rose an, im Gegenzug bat er um eine Spende in Höhe von 50 Euro. Als der 22-Jährige seine Geldbörse öffnete, griff der Trickdieb selbst hinein und entwendete sogar noch deutlich mehr als die ohnehin schon unangemessenen 50 Euro. Mit der Beute flüchtete der Täter letztlich. Der Dieb wurde beschrieben als etwa 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren und dunklem, kurzen Bart. Er soll eine schwarze Jacke und eine graue Hose getragen haben. Mit sich führte er eine Umhängetasche, ein Notizbuch sowie zumindest eine Rose. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Firmentransporter aufgebrochen

Achim. In der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in Achim zwei Firmentransporter auf. Betroffen waren je ein Klein-Lkw am Urkornweg sowie an der Herbergstraße. Ob am Urkornweg Beute gemacht wurde, ist bislang unklar. An der Herbergstraße stahlen die Diebe diverses Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Stehendes Post-Fahrzeug übersehen (siehe Foto)

Vollersode. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße wurde am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr ein 57-jähriger Mann verletzt. Ein 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der Bergstraße unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache das gelbe Postfahrzeug am Straßenrad übersehen hat. Er kollidierte mit dem Wagen, der daraufhin gegen einen Baum geschoben und hier vollständig zerstört wurde. Der auf dem Fahrersitz des Postautos sitzende 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Gegen den Lkw-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

