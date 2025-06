Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Täter bricht in Wohnhaus ein und bedroht Bewohner+

Landkreis Verden (ots)

Dörverden. Ein 68-Jähriger wurde heute Morgen in seinem Wohnhaus in der Straße Alte Reihe überfallen. Nach ersten Informationen brach ein bislang unbekannter Täter gegen ca. 4 Uhr in das Haus ein, weckte den 68-Jährigen und bedrohte ihn mit einer Waffe. Der Täter forderte Geld von ihm und verletzte ihn im Verlauf auch leicht. Der Mann erbeutete eine Tasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld, anschließend flüchtete er aus dem Wohnhaus.

Der Täter kann als männlich und ca. 170 cm groß beschrieben werden. Er soll dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein. Der verletzte 68-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Die andauernden Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt. Es wird nun nach Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell