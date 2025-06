Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Betroffene Person von Verkehrsgefährdung gesucht++Auseinandersetzung nach Streit im Straßenverkehr++Pkw gegen Gebäude geschleudert+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Betroffene Person von Verkehrsgefährdung gesucht+ Verden. Im Stadtgebiet in Verden soll es am Dienstag gegen 21.50 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 20 Jahre alten Fahrer eines BMW gekommen sein. Ein 24-Jähriger war mit seinem Fahrzeug auf der Bremer Straße in Richtung Autobahn unterwegs. In Höhe der Allerstraße wurde er von dem BMW trotz Gegenverkehr überholt, sodass er und ein entgegenkommendes Fahrzeug stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.

Im Bereich der Memelstraße fiel der BMW einer entgegenkommenden Steifenwagenbesatzung ebenfalls durch ein Überholmanöver auf. Anschließend fuhr das Fahrzeug in die Eisseler Straße und weiter über einen dortigen Feldweg. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Straße Im Jerusalem angetroffen und kontrolliert werden.

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Mercedes mit Bremer Kennzeichen, welcher in Höhe der Allerstraße durch den 20-Jährigen gefährdet wurde. Die Person, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auseinandersetzung nach Streit im Straßenverkehr+ Ritterhude. Auf der Stader Landstraße kam es Dienstag gegen 13 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem es zuvor zu Nötigungen im Straßenverkehr gekommen sein soll. In der Höhe der Neue Landstraße gerieten der 20-jährige Fahrer eines Corsa und die 27-jährige Fahrerin eines Audi während eines Überholmanövers aneinander und sollen sich im Verlauf gegenseitig genötigt habe. In der Folge hielten beide Fahrzeuge auf der Straße an und es entstand eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 20-Jährigen und einem 29-jährigen Beifahrer aus dem Audi. Eine 48-jährige Mitfahrerin aus dem Corsa soll ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die Nötigungen und die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

+Pkw gegen Gebäude geschleudert+ Lilienthal. An der Kreuzung der Straße Frankenburg zur Lünighauser Straße wurde am Dienstagmorgen, gegen 08.15 Uhr, ein Opel durch einen Unfall gegen eine Gebäudewand geschleudert. Ein 19-jähriger Fahrer des Opel überholte in Höhe der Kreuzung einen Pkw, welcher nach rechts abbiegen wollte. Aus der Lünighauser Straße beabsichtigte eine 49-jährige Fahrerin eines Peugeot auf die K8 zu fahren und übersah den überholenden Opel. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel gegen die Gebäudewand geschleudert. Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht. Sowohl der Opel als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

