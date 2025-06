Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vorfahrt an Kreuzung missachtet++9-Jährigen auf Fahrrad verletzt- Zeugen zu Autofahrer gesucht++Rollerfahrer angefahren++Fahndung mit Hubschrauber nach versuchtem Einbruch++Unfall mit Elektromobil+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Vorfahrt an Kreuzung missachtet+ Oyten. An der Kreuzung der Oytermühle zur Achimer Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 54-Jährige die Vorfahrt eines 59-Jährigen missachtet hatte. Die Frau wollte mit ihrem VW nach links in die Achimer Straße abbiegen und übersah den entgegenkommenden Ford, welcher in Richtung Bassen fuhr. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+9-Jährigen auf Fahrrad verletzt- Zeugen zu Autofahrer gesucht+ Verden. Auf der Reeperbahn waren am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, zwei 9 und 10 Jahre alte Jungen auf Fahrrädern in Richtung Blumenwisch unterwegs. Nach ersten Informationen fuhr ein unbekannter Fahrer eines dunklen VWs zunächst dicht auf die beiden Jungen auf und danach weiterhin dicht an ihnen vorbei. Einer der Jungen bekam daraufhin Angst und wollte auf den Fußweg fahren. Er stieß dabei gegen das Fahrrad seines Freundes, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der VW fuhr anschließend weiter.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem unbekannten Fahrer bzw. der unbekannten Fahrerin, der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Rollerfahrer angefahren+ Dörverden. Einem 57-Jährigen auf einem Roller wurde am Montag auf der Diensthoper Straße die Vorfahrt genommen und dabei leicht verletzt. Gegen 19 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Audi vom Moorweg auf die Diensthoper Straße, um diese zu überqueren. Er missachtete dabei das Stoppschild und stieß mit dem 57-Jährigen zusammen. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 46-Jährigen fest. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab 0,6 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe abgeben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahndung mit Hubschrauber nach versuchtem Einbruch+ Ritterhude. Nach einem versuchten Einbruch am Montagvormittag löste die Polizei eine umfangreiche Fahndung nach dem unbekannten Täter im Bereich der Bremer Straße aus. Für die Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Täter konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Gegen 10.25 Uhr bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bremer Straße Geräusche aus dem rückwärtigen Bereich des Hauses. Beim Nachschauen bemerkte er den unbekannten Täter, welcher sich an einem Fenster zu schaffen machte. Als dieser den Bewohner erblickte, flüchtete er in eine unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Unfall mit Elektromobil+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Hohenfelder Straße musste am Montagnachmittag ein 60-jähriger Fahrer eines Skoda verkehrsbedingt in Höhe des Laubenweg anhalten. Ein nachfolgender 72-Jähriger mit einem Elektromobil nahm den bremsenden Pkw zu spät wahr und versuchte noch rechtzeitig zu bremsen. Dabei kam er zu Fall und stürzte. Anschließend rutschte er noch gegen den Skoda. Er verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

