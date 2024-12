Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann durch Messerstich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

An der Ewaldstraße in Herten gerieten zwei Männer am frühen Montagmorgen vor einem Café zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden Männer dann mit einem Messer verletzt. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.

Zu der Tat kam es in der Nacht zu Montag gegen 02:00 Uhr. Bereits etwa 20 Minuten vorher waren ein 50-jähriger Türke aus Herten und der 46 Jahre alte Beschuldigte, ein Türke ohne festen Wohnsitz, an einem Café an der Ewaldstraße aneinandergeraten. Nach ersten Erkenntnissen soll der 46-Jährige auf den 50-Jährigen eingestochen und diesen dabei verletzt haben. Anschließend flüchtete er zunächst.

Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Während der Ermittlungen vor Ort kam der Beschuldigte zum Tatort zurück, wo er vorläufig festgenommen werden konnte.

Die Ermittlungen der Mordkommission wegen des versuchten Tötungsdeliktes dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Recklinghausen einen Haftbefehl. Der 46-Jährige befindet sich jetzt in Haft.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Staatsanwalt Philipp Rademacher Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: KHK Christian Kahlhoff

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell