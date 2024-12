Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Raub auf Geschäft

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub auf ein Geschäft an der Sandstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Montagabend in der Zeit von 18:50 Uhr bis 19:40 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer den Verkaufsraum. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie Bargeld von einer 56-jährigen Mitarbeiterin aus Dorsten. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Dorstenerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

-30-40 Jahre alt - hochdeutsche Sprache - 1,75 Meter - kräftige Statur - längere, zum Zopf gebundene braune Haare - schwarze medizinische Maske - schwarze Cap - schwarze Hose - schwarze Jacke mit Fahne an einem Ärmel - schwarze Umhängetasche unter der Jacke

Person 2:

30-40 Jahre alt - 1,65 m- 1,75 m - schmale Statur - helle Cap - schwarze Hose - schwarze Jacke

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell