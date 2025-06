Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorradfahrer wird leicht verletzt++81-Jähriger kollidiert mit Baum+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Motorradfahrer wird leicht verletzt+ Thedinghausen. An der Einmündung des Verdener Weg zur Achimer Landstraße stießen am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, ein Pkw und ein Motorrad zusammen. Der 74-jährige Fahrer wollte nach links in die Achimer Landstraße abbiegen und übersah den von links kommenden 52-Jährigen auf seinem Motorrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und er verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro.

+81-Jähriger kollidiert mit Baum+ Achim/A27. Am Sonntagabend, gegen 20.15 Uhr, kam es an der Anschlussstelle Achim-Ost zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 81 Jahre alter Fahrer verletzt wurde. Bisherigen Informationen zufolge wollte der 81-Jährige die A27 in Richtung Walsrode an der Anschlussstelle verlassen. Im Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß im Sichtdreieck frontal mit einem Baum zusammen.

Ein Ersthelfer konnte den eingeklemmten 81-Jährigen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Audi befreien. Der Fahrer wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme war die Abfahrt Achim-Ost für knapp 2 Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

