POL-VER: +++ Motorradunfall in Kirchlinteln +++ Verkehrsunfall mit Radfahrerin +++ Verkehrsunfall mit verletztem Kind +++ Ohne Führerschein erwischt +++

Landkreis Verden

+++ Motorradunfall in Kirchlinteln +++ Verkehrsunfall mit Radfahrerin +++ Verkehrsunfall mit verletztem Kind +++ Ohne Führerschein erwischt +++ Einbrüche in Oyten +++

Motorradunfall in Kirchlinteln

Kirchlinteln. Am Freitagvormittag fuhren vier Motorräder hintereinander auf der Holtumer Dorfstraße in Richtung Süderwalsede. Die ersten beide Motorradfahrer mussten verkehrsbedingt abbremsen, was der dritte Fahrer zu spät erkannte und mit Wucht auf den Vordermann auffuhr. Dieser kam daraufhin mit seiner Harley Davidson von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der 62-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben ca. 20.000EUR.

Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Achim. Am Freitagnachmittag kam es in der Obernstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Der 59-jährige Fahrer eines PKW wollte von einer Grundstücksausfahrt in die Obernstraße einfahren und übersah dabei die 27-jährige Radfahrerin, die den Radweg entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrradfahrerin glücklicherweise nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 1.000EUR.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Achim. Am Freitagnachmittag kam es in Uphusen in der Straße "Am Heuberg" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriges Kind verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr das Kind mit seinem Laufrad unvermittelt aus einem Stichweg heraus auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem herannahenden PKW des 78-jährigen Fahrzeugführers. Glücklicherweise zog sich das Kind nur leichte Verletzungen zu. Das Laufrad und der PKW wurden leicht beschädigt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte das Kind vor Ort an die Eltern übergeben werden.

Ohne Führerschein erwischt

Achim. In den frühen Morgenstunden des Freitags konnte durch den Zoll auf der A27 ein Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen festgestellt werden. Bei der anschließenden gemeinsamen Kontrolle mit der Polizei Achim fiel auf, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung zahlen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte.

Einbrüche in Oyten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten sich zwei Einbrüche in der Dohmstraße in Oyten. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt in eine Lagerhalle und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter durch eine rückwärtig gelegene Holztür. In derselben Nacht wurde ebenfalls in eine Scheune eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Scheune und durchsuchten diese, nach brauchbarem Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der 04202/9960 zu melden.

Landkreis Osterholz:

+++ Alkoholisiert kontrolliert +++ Unfall in Osterholz-Scharmbeck +++

Alkoholisiert kontrolliert

Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Osterholz gegen 01:30 Uhr einen Pkw auf der Blumenthaler Straße. Der 38-Jährige Fahrzeugführer stand dabei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Es wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Unfall in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Loger Straße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 74-Jährige Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw auf die Loger Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw BMW eines 21-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der BMW gegen einen Baum geschleudert wurde. Der 21-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein größerer Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

