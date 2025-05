Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einfamilienhaus in Vollbrand++Mit Roller gestürzt++Von Fahrbahn abgekommen++Radfahrer unter Alkoholeinfluss+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einfamilienhaus in Vollbrand+ Oyten. Am Donnerstagnachmittag wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Einfamilienhaus in der Mühlenbergstraße gerufen. Gegen 15.40 Uhr bemerkte ein 64-Jähriger bei Reparaturarbeiten in der Nachbarschaft Rauch bei dem Wohnhaus und informierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand, Personen sollten sich jedoch nicht mehr in dem Haus befinden.

Die eingesetzten Feuerwehren bekämpften den Brand und konnten verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser übergriff. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.

Das betroffene Wohnhaus wurde durch den Brand und die Löscharbeiten vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

Die Ermittlungen der Polizei, welche auch die derzeit ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweis bei der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Mit Roller gestürzt+ Kirchlinteln. Auf der Neddener Dorfstraße kam am Donnerstagnachmittag ein 62-Jähriger auf einem Roller von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Er war alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Metallzaun gefahren. Anschließend stürzte er zu Boden. Da der Verdacht bestand, dass der 62-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abgekommen+ Ritterhude. Ein 30 Jahre alter Fahrer verletzte sich am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der K8 leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 30-Jährige mit seinem Jeep alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und das Fahrzeug hatte sich im Seitenraum überschlagen. Das Fahrzeug musste anschließend aus dem Seitenraum geborgen werden.

+Radfahrer unter Alkoholeinfluss+ Ritterhude. Am Donnerstagabend kam es auf der Stendorfer Straße zu einem Unfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer. Der 23-Jährige fuhr mit seinem E-Bike zunächst in Richtung Ritterhude. Zeugenangaben zufolge soll er plötzlich auf der Fahrbahn gewendet haben und dabei zu Fall gekommen sein. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,9 Promille. Er kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm im Anschluss noch eine Blutprobe entnommen. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

