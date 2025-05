Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 29.05.2025

Bild-Infos

Download

PI Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden LKW kommt von der Fahrbahn ab Dörverden. Gegen 14:00 Uhr kam der Führer eines LKW-Gespanns am gestrigen Tage von der Fahrbahn ab. Der 71-Jährige musste einem Trecker mit Überbreite ausweichen und geriet so in den Grünstreifen und in der Folge von der Fahrbahn ab. Für die Bergungsarbeiten musste die Landesstraße 200 mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bereich Achim

Verkehrsunfallflucht Oyten. Ein bis dato unbekannter Verkehrsunfallflüchtiger beschädigte am Mittwoch, den 28.05.2025, gegen 20:30 Uhr, einen ordnungsgemäß auf dem Lidl Parkplatz, an der Bremer Straße, abgestellten Pkw, Opel Astra in blau und entfernte sich hiernach, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim zu melden. Leichter Verkehrsunfall

Achim. Am Mittwoch, den 28.05. kam es gegen 15:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Borsteler Hauptstraße, bei dem der 48-jährige Fahrzeugführer eines Pkw, Hyundai, leicht verletzt wurde. Hierbei kam der Unfallverursacher alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Straßenbaum. Der Pkw war danach nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Oyten. Am Mittwoch, den 28.05. kam es in der Zeit zwischen 02:46 Uhr und 03:02 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Pkw, Ford Transit, welcher in der Hauptstraße, in Oyten, ordnungsgemäß abgestellt gewesen ist. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Transporter verschafft hatten, wurde diverses Werkzeug aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich BAB Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Lilienthal. Am Mittwoch, 28.05.2025, gegen 06:35 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 9, die Lilienthal mit Osterholz-Scharmbeck verbindet, in Höhe der Einmündung Viehlander Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-Jähriger Fahrzeugführer aus Friesoythe bog mit seinem Ford Transit von der Viehlander Straße, nach rechts auf die K9 ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten, 32-Jährigen Achimer, in seinem Renault Trafic, der die K9 in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt, einer von ihnen musste zur längerfristigen Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Trunkenheitsfahrt mit Senioren-Elektromobil Osterholz-Scharmbeck. Das Grenzwerte für Alkohol auch bei der Nutzung von Senioren-Elektromobilen gelten, musste ein 70-Jähriger Fahrzeugführer aus Osterholz in den späten Mittwoch-Nachmittagsstunden des 28.05.2025 lernen. Bei einer Verkehrskontrolle und dem damit verbundenen Atemalkoholtest, stellten die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille fest. Gegen den Senioren wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell