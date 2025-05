Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug aus Transporter gestohlen++Auffahrunfall mit Ausweichmanöver verhindert-Lkw aufgerissen(FOTO)++Auffahrunfall mit Verletzter++Einbrecher nutzen Balkon++Frau auf E-Scooter leicht verletzt+

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug aus Transporter gestohlen+ Achim. In der Zeit von Sonntagabend, 19 Uhr bis Montagmorgen, 05.50 Uhr kam es im Arenkamp zu einem Einbruch in einen Transporter. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Scheibe zu dem Fahrzeug ein und entwendeten diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Auffahrunfall mit Ausweichmanöver verhindert - Lkw aufgerissen+ (FOTO) Oyten/A1. Zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz in Richtung Münster kollidierten am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, ein Sattelzug und ein Lkw miteinander. Im stockenden Verkehr musste der 46 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 29 Jahre alter Fahrer setzte nach ersten Informationen ebenfalls zum Bremsvorgang an, bemerkte jedoch, dass er nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen würde und wich auf nach links auf den mittleren Fahrstreifen aus. Dabei touchierte er den Sattelzug seitlich und riss die Fahrzeugseite auf. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Für die Unfallaufnahme mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden, bis die Fahrzeuge auf den nahegelegenen Parkplatz begleitet werden konnten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit Verletzter+ Oyten. Auf der L168 in Richtung Ottersberg fuhr am Montag, gegen 14.30 Uhr, ein 42-jähriger Fahrer nahezu ungebremst auf den Skoda einer 43-Jährigen auf. Die Frau wollte nach links in die Straße Köbens abbiegen und musste auf der Fahrbahn anhalten. Der nachfolgende 42-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf den Skoda auf. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 43-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrecher nutzen Balkon+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, zwischen 23 Uhr und 00.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße ein. Sie betraten den Balkon der Hochparterre-Wohnung und öffneten gewaltsam die Balkontür. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnung und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie wieder über den Einstiegsweg. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Frau auf E-Scooter leicht verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 43-Jährige auf einem E-Scooter wurde am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Gegen 10 Uhr wollte eine 68-jährige Fahrerin eines Renault von der Straße Am Pumpelberg nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie die von rechts kommende 43-Jährige. Diese konnte nach ersten Informationen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Pkw. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell