POL-VER: +Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall++Einbrecher von Bewohnerin überrascht++Beteiligter von Straßenverkehrsgefährdung gesucht+

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall+ Ottersberg. Am Dienstagnachmittag kam es an der Kreuzung der Alt-Schanzendorfer Straße und der Straße Giers-Schanzendorf zu einem Zusammenstoß, bei dem 7 Personen leicht verletzt wurden. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines BMW wollte die Kreuzung überqueren und missachtete die Vorfahrt einer 37 Jahre alten Fahrerin. Im Kreuzungsbereich stießen der BMW und der VW zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW der 37-Jährigen gegen den wartenden VW einer 25-Jährigen geschoben. Die drei Beteiligten sowie vier Mitfahrerinnen und Mitfahrer in den Fahrzeugen erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 38.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrecher von Bewohnerin überrascht+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Unter den Linden überraschte eine Bewohnerin am Dienstagvormittag mit ihrer Anwesenheit einen Einbrecher. Als der Mann sie bemerkte, flüchtete er wieder aus der Wohnung. Sie informierte daraufhin die Polizei.

Anhand einer Personenbeschreibung konnten Beamte der Polizei Osterholz bei der Fahndung nach dem Einbrecher in der Nähe einen 59-Jährigen feststellen, welcher nun im Verdacht steht, den Einbruch begangen zu haben. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

+Beteiligter von Straßenverkehrsgefährdung gesucht+ Lilienthal. Zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Dienstag, gegen 22.05 Uhr, auf der K8 sucht die Polizei den Fahrer eines Transporters, welcher einem Pkw ausweichen musste. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Skoda auf der K8 in Richtung Ritterhude. In Höhe des Ortsteils Frankenburg soll es zum Streit zwischen den Insassen des Fahrzeuges gekommen sein. Ein 17-jähriger Mitfahrer öffnete daraufhin während der Fahrt eine Tür und stieg aus. Der entgegenkommende Transporter musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Fahrer des Transporters wird gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

