POL-MA: Mannheim: LKW-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Ladenburg/Neuzeilsheim (ots) - Um kurz nach 5 Uhr wurde am Dienstag der Polizei ein Brand einer Scheune in Neuzeilsheim gemeldete. Polizei und Feuerwehr befinden sich im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Gebäude in Vollbrand. Nach derzeitigem Stand wurde dabei niemand verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr eine Warnmeldung ...

