Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Neuzeilsheim: Brand einer Scheune, Pressemitteilung Nr. 2

Ladenburg/Neuzeilsheim (ots)

Um kurz nach 5 Uhr wurde am Dienstag der Polizei ein Brand einer Scheune in Neuzeilsheim gemeldete. Polizei und Feuerwehr befinden sich im Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Gebäude in Vollbrand. Nach derzeitigem Stand wurde dabei niemand verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr eine Warnmeldung heraus, damit in der Umgebung Fenster und Türen geschlossen bleiben. Gegen 07:30 Uhr konnte der Brand gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell