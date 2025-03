POL-MA: Heidelberg: Jugendlicher muss aus Felswand gerettet werden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte beschädigten am Sonntag in Sandhausen zwei geparkte Mercedes. Die Unbekannten zerkratzten in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 23.45 Uhr an zwei Mercedes den Lack im Bereich der Außenspiegel, die auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt waren. Zudem trat ein ...

mehr