Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte beschädigten am Sonntag in Sandhausen zwei geparkte Mercedes.

Die Unbekannten zerkratzten in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 23.45 Uhr an zwei Mercedes den Lack im Bereich der Außenspiegel, die auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt waren. Zudem trat ein Unbekannter gegen die Fahrertür den eines Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 8.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen des Polizeipostens Sandhausen wegen Sachbeschädigung dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 melden.

