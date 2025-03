Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine leichtverletzte Person und drei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der L 723 bei Walldorf.

Ein 52-jähriger Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Ford auf der L 723 von Wiesloch in Richtung Walldorf unterwegs. In Höhe der Einmündung zur K 4256 übersah er eine 54-jährige Frau, die mit ihrem Citroën an der dortigen Ampel bei Rotlicht wartete und fuhr auf den Citroën auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroën auf einen davor wartenden Kia eines 52-Jährigen geschoben.

Der 52-jährige Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Ford so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, die beiden anderen Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch die Freiwillige Feuerwehr Walldorf, die mit 4 Fahrzeugen und 17 Wehrleuten vor Ort war, gereinigt.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Wiesloch

