Polizei Duisburg

POL-DU: Waltrop: Illegal Abfälle entsorgt - Wasserschutzpolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Waltrop / Duisburg (ots)

Umweltsünder haben vergangene Woche in Waltrop dreimal illegal Abfälle nahe der Zufahrt zum Dortmund-Ems-Kanal entsorgt. Die Wasserschutzpolizei, welche auch für Umweltdelikte zuständig ist, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Fälle im Detail:

Am Mittwochnachmittag (5. Februar) haben Einsatzkräfte der WSP auf der Straße Auf dem Heiken zwei 5-Liter-Altölkanister festgestellt. Aus einem der Kanister liefen etwa drei Liter Altöl in das Erdreich. Aufgrund der Gefahr für die Umwelt wurde die Verunreinigung noch am selben Tag von der Stadt Waltrop beseitigt.

Die unbekannten Täter nutzten in der darauffolgenden Nacht die Dunkelheit, um an derselben Stelle zehn weitere 5-Liter-Kanister, ebenfalls mit Altöl gefüllt, zu entsorgen.

Im Zeitraum von Samstagabend (8. Februar, 22 Uhr) bis Sonntagmorgen (9. Februar, 9 Uhr) haben die Unbekannten in unmittelbarer Nähe zusätzlich mehrere 1-Kubikmeter-Bigbags sowie diverse Säcke mit asbesthaltiger Mineralfaserwolle illegal abgelagert.

In allen drei Fällen hat die Wasserschutzpolizei das Ordnungsamt informiert und Strafanzeige wegen Bodenverunreinigung und unerlaubtem Umgang mit Abfällen aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann nähere Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder möglichen Autos machen, mit denen die Abfälle transportiert wurden? Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Datteln unter der Rufnummer 02032 803352 entgegen.

Hinweis: Obwohl sich der Tatort nicht direkt am Wasser befindet, ist die Wasserschutzpolizei dennoch zuständig. Dies liegt daran, dass es sich bei der Örtlichkeit um eine Betriebsanlage handelt, die im Zuständigkeitsbereich der WSP Datteln liegt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell