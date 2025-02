Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Festnahme nach Flucht - Fund von Drogen und Waffen

Duisburg (ots)

Am späten Freitagabend (07. Februar, 22:30 Uhr) kontrollierten Beamte der Duisburger Polizei auf der Margarethenstraße Ecke Kruppplatz einen E-Scooter-Fahrer, dessen Kennzeichen durch Schmutz nicht erkennbar war. Der 21-jährige Verkehrsteilnehmer hatte glasige Augen und wirkte abwesend. Als die Polizisten ihn fragten, ob er Drogen konsumiert habe und einen Test machen wollten, flüchtete der Mann fußläufig. Er wurde kurze Zeit später durch weitere Einsatzkräfte festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Duisburgers. Bei dem 21-Jährigen selbst sowie in seiner Wohnung fanden die Beamten große Mengen an Betäubungsmitteln und Bargeld sowie mehrere Schreckschusswaffen und Messer, welche sichergestellt wurden. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ am Samstag ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln unter Führung von Waffen. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

