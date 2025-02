Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Trickbetrüger erbeuten Bargeld

Duisburg (ots)

Zwei Trickbetrüger haben am Montagabend (10. Februar, 19 Uhr) eine 73-Jährige in ihrer Wohnung auf der Heerstraße bestohlen. Die Männer gaukelten der Seniorin vor, dass sie Handwerker seien und die Wasserrohre im Haus überprüfen müssen. Einer der Täter befahl der Frau, den Duschkopf im Badezimmer festzuhalten. Sein Komplize nutzte den unbeobachteten Moment und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Als das Duo verschwand, bemerkte die 73-Jährige, dass ihr Bargeld aus dem Portemonnaie fehlte. Sie alarmierte die Polizei.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Betrügern machen können. Sie werden auf 1,75 bis 1,85 Meter und 20 bis 25 Jahre geschätzt. Beide haben eine schlanke Statur und trugen jeweils eine graue Arbeitshose mit blauen Flecken an den Knien und einen schwarzen Pullover. Einer der Männer hat einen Oberlippenbart. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg appelliert: Bleiben Sie misstrauisch! Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Handwerker kündigen ihre Termine in der Regel im Vorfeld an. Wenn jemand ohne Vorankündigung bei Ihnen klingelt, bleiben Sie vorsichtig: Schließen Sie die Tür und kontaktieren Sie umgehend das Unternehmen, von dem die Person angeblich geschickt wurde, um sich zu vergewissern. Im Zweifelsfall sollten Sie die Polizei informieren, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Mehr Informationen zum Thema Betrug an der Wohnungstür gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/betrug-an-der-wohnungstuer

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell