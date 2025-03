Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Friedhofsgebäude - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Nachdem am frühen Montagmorgen gegen 04:20 Uhr eine noch unbekannte Täterschaft in ein Verwaltungsgebäude des Hauptfriedhofs eingebrochen ist, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt Zeugen. Die Täterschaft öffnete gewaltsam ein Fenster des Gebäudes und gelangte so ins Innere. Hier durchwühlte sie einige Schränke und flüchtete anschließend unerkannt. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist noch nicht geklärt. Ebenso ist der entstandene Sachschaden noch unklar. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell