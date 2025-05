Polizei Hamburg

POL-HH: 250519-2. Zeugenaufruf nach Raub auf Senior in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.05.2025, 12:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Rugenbarg/Böttcherkamp

Ein Unbekannter hat am Samstagmittag einen 83-Jährigen auf einem Baumarkt-Parkplatz im Stadtteil Lurup überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge lud der Senior seine Einkäufe in seinen silberfarbenen Pkw Mercedes, als er von dem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der 83-Jährige lehnte dessen Hilfsangebot ab und setzte sich in sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf ergriff der Unbekannte einen Arm des Seniors, entriss ihm seine hochwertige Armbanduhr und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte blieb unverletzt und erstattete anschließend Strafanzeige in einem Polizeikommissariat.

Der mutmaßliche Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 170 cm groß - normale Statur - auffällig rundes Gesicht - trug graue Oberbekleidung und ein graues Cap

Das Altonaer Raubdezernat (LKA 124) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

