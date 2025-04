Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall mündet in Streit

Bedrohung mit Messer

Iserlohn (ots)

In den späten Abendstunden des 06.04.2025 beabsichtigte ein 29-jähriger die Straße Altstadt in Iserlohn über einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Hierbei sei der 29-jährige von einem heranfahrenden PKW an seinem Knie erfasst und leicht verletzt worden. Der PKW-Fahrer und der Fußgänger gerieten im Anschluss in einen handfesten Streit und schlugen aufeinander ein. Den hinzugerufenen Streifenbeamten schilderten die Beteiligten unterschiedliche Hergänge zum Unfallgeschehen. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Polizei ermittelt. Mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Körperverletzung, wurden gefertigt. (gol)

Ein 41-jähriger Iserlohner soll am Samstag von einem 29-jährigen Iserlohner an der Straße Hohler Weg mit einem Messer bedroht worden sein. Nach einem Vorfall im Straßenverkehr hupte der 41-jährige und wurde prompt durch den 29-jährigen Tatverdächtigen wüst beschimpft. Als der 41-jährige ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, habe der Tatverdächtige ein Teppichmesser gezogen und ihn damit bedroht. Der 41-jährige Iserlohner brachte sich anschließend in seinen PKW in Sicherheit und fuhr zur Wache. Die Beamten legten eine Anzeige wegen Bedrohung vor und statteten dem mutmaßlichen Bedroher einen Besuch ab. (gol)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell