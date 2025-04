Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Polizisten nach Angriff verletzt

Mülltonnenbrand

Fahrzeuge zerkratzt

Lüdenscheid (ots)

Am Buckesfeld soll es Freitagabend zu einer Körperverletzung gekommen sein. Zeugen hatten der Polizei einen Randalierer gemeldet. Die Beamten konnten den Störenfried an seiner Wohnanschrift antreffen. Der offenbar stark alkoholisierte Lüdenscheider (39) zeigte sich durchweg unkooperativ und beleidigte die Beamten im Einsatzverlauf u.a. als Hurensöhne und Missgeburten. Als er schlussendlich in Gewahrsam genommen werden sollte, schlug er u.a. nach den Polizisten und versuchte eine Kopfnuss zu geben. Er konnte überwältigt und in eine Zelle gebracht werden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Im Gewahrsam schlief er seinen Rausch aus. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (dill)

Unbekannte Täter brachen Freitag, zwischen 13.30 und 15 Uhr, die Tür zu einer Arztpraxis am Sternplatz auf. Beute machten sie scheinbar keine. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Am Wochenende zerkratzten Vandalen gleich neun Fahrzeuge im Stadtgebiet. An der Wefelshohler Straße traf es drei Autos. An der Schützenstraße beschädigten die Täter sechs Fahrzeuge. Die Unbekannten zerkratzten jeweils mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeugseite. (dill)

Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen Zutritt zur KiTa am Buckesfeld. Sie entwendeten u.a. Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen. (dill)

An der Freiherr-vom-Stein-Straße brannte gestern Abend, 18.30 Uhr, eine Mülltonne. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

