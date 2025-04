Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Halver - Unbekannte beschädigen Übungsfahrzeuge der Feuerwehr

Halver (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Oberbrügge-Ehringhausen erstattete letzten Donnerstag Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Am Gerätehaus am Anemonenweg stehen seit dem 31.03. zwei zu diesem Zeitpunkt noch unbeschädigte Alt-Fahrzeuge, die die Feuerwehr für Einsatz-Übungen nutzt. Unbekannte Täter beschädigten diese jedoch in den Nächten wiederholt, z.B. in dem sie das Dach eindellten, die Windschutzscheibe einschlugen oder Scheibenwischer abbrachen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell