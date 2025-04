Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Senior geht falschen Polizisten auf den Leim

Altena (ots)

Unbekannte Täter gaben sich über die vergangenen Wochen gegenüber einem betagten Senior erfolgreich als falsche Polizeibeamte aus. Sie nahmen telefonisch Kontakt auf und tischten ihm eine der üblichen Lügengeschichten auf. Über einen längeren Zeitraum verschwanden so immer mehr Wertgegenstände, darunter Schmuck und auch eine EC-Karte samt PIN. Als vom Konto des Seniors immer mehr hohe Geldbeträge verschwanden, wurde die Bank des Opfers stutzig und nahm Kontakt zu ihm auf. So fiel der Betrug auf und der Senior begab sich zur Polizeiwache zur Anzeigenerstattung.

Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrugsmaschen durch falsche Polizisten, insbesondere am Telefon oder an der Haustür. Hier sind die wichtigsten Warnhinweise und Tipps:

Häufig wird mit unterdrückter oder gefälschter Nummer z.B. der örtlichen Polizeidienststelle angerufen. Die Lügengeschichten variieren. Von der Behauptung, dass in der Nähe eingebrochen wurde und man nun gefährdet sei bis hin zu einem vermeintlichen Anruf der Tochter, die einen Menschen tot gefahren habe und nun eine Kaution zu zahlen sei. Immer endet es in der Aufforderung, Wertsachen oder Geld zur Sicherheit zu übergeben, angeblich an einen Beamten.

Achtung! Die Polizei ruft niemals an, um Dinge in Verwahrung zu nehmen oder persönliche Informationen wie Kontodaten zu erfragen. Lassen Sie niemand Unbekanntes in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich ggf. selbst telefonisch bei Angehörigen oder der Firma, für die der Betrüger angeblich erschienen ist. Rufen Sie bei Unsicherheit selbst die Polizei an, aber nicht über die Rückruftaste - wählen Sie die Nummer selbst. Legen Sie im Ernstfall sofort auf. Geben Sie niemals persönliche Informationen am Telefon preis. Melden Sie verdächtige Vorfälle direkt bei der Polizei. (dill)

