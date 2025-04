Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressetermin: Verkehrskontrollen in Halver - Ort und Zeit geändert

Halver/Lüdenscheid (ots)

Bezugsmeldung:

Presseeinladung: Verkehrskontrollen am Dienstag vom 04.04.2025 - 11:06 (gelöscht)

Uhrzeit und Ort der Kontrolle haben sich geändert. Die Kontrollen beginnen um 11.15 Uhr an der B54 in Lüdenscheid-Brügge, am dortigen Viadukt nahe der ARAL-Tankstelle Talstraße. Um vorherige Anmeldung per Mail oder Telefon wird weiter gebeten.

Weiterer Inhalt der Ursprungsmeldung:

In der nächsten Woche kommt es im Rahmen der europaweiten Aktionswoche ROADPOL zu Verkehrskontrollen im ganzen Kreisgebiet. Ziel ist unter anderem die Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit, auch Ablenkung, Drogen- und Alkoholmissbrauch stehen im Fokus. Interessierten Pressevertretern wird hier die Möglichkeit geboten, den beispielhaften Kontrollen beizuwohnen und vom Einsatz zu berichten. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell