Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen und gute Gespräche: Die Motorradsaison hat begonnen

Märkischer Kreis (ots)

Polizeibeamtinnen und -beamte haben gestern kreisweit die Motorradsaison 2025 eingeläutet. Bei bestem Wetter waren zahlreiche Motorradfahrer unterwegs. Zu schweren Verkehrsunfällen kam es zum Glück nicht. Und doch war das Thema in aller Munde. Immerhin starben im Jahr 2024 neun Biker auf den Straßen im Märkischen Kreis.

In Balve-Volkringhausen standen Beamtinnen der Unfallprävention und winkten alle vorbeifahrenden Biker an den Straßenrand. Aber nicht, um etwa Führerscheine und Zulassungspapiere einzusehen, sondern viel mehr, um im lockeren Gespräch auf die besonderen Gefahren eines Motorradfahrers im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Und genau das kam so gut an, dass auch Selfies und Gruppenfotos mit den Beamtinnen gemacht wurden.

Parallel zu den präventiv ausgerichteten Gesprächen, waren im südlichen Kreisgebiet Beamtinnen und Beamte unterwegs, um technische Kontrollen durchzuführen und die Geschwindigkeit zu überwachen. Vor allem in Meinerzhagen, z.B. an der Listerstraße (L709), Nordhelle (L707) oder in Willertshagen (L539).

Die Radar- und ESO-Messgeräte der Polizei erfassten 2424 Fahrzeuge (davon 203 Kräder). 157 (16) müssen nun ein Verwarngeld entrichten. 70 (9) waren so schnell unterwegs, dass sie angezeigt werden mussten. Zwei Fahrer (ein Krad) werden in Kürze eine Weile zu Fuß gehen. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus dem Kreis Olpe mit 122 km/h bei erlaubten 70 km/h auf der L539 bei Ihne.

Hinzu kamen auch technische stationäre Kontrollen des Verkehrsdienstes. Zwölf Fahrzeuge (davon elf Motorräder) wiesen technische Mängel auf, vor allem abgefahrene Reifen (sechs), verbotene Abgasanlagen (zwei) und unzulässige Anbauteile (zwei), was im letzten Fall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die verbotenen Abgasanlagen wurden jeweils sichergestellt. Bei der Geräuschmessung einer Harley Davidson mit legal eingetragenen 104 dB, zeigte das Messgerät der Beamten 128,7 dB und musste dann wegen der enormen Geräuschkulisse und den damit einhergehenden Gesundheitsgefahren für die Beamten abgebrochen werden. Der Fahrer aus dem Oberbergischen Kreis wurde angezeigt.

Die Kontrollen werden über die gesamte Saison hinweg fortgesetzt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell