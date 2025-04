Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagmorgen versuchte ein Motorradfahrer, sich einer Kontrolle der Polizei zu entziehen und flüchtete mit hohem Tempo.

Kurz nach 10.30 Uhr wartete ein Streifenwagen im Stau vor einer roten Ampel an der Kreuzung Heedfelder Straße/ Im Grund. Ein Motorradfahrer zog über die Gegenspur links an den wartenden Fahrzeugen vorbei und schlängelte sich zwischen den Wagen auf die Abbiegerspur nach rechts durch. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, gab Anhaltezeichen und schaltete Blaulicht und Einsatzhorn ein. Der Motorradfahrer ignorierte das alles und setzte seine verbotenen Fahrmanöver fort, indem er sich über die Straße Im Grund zwischen Fahrzeugen auf beiden Fahrspuren durchschlängelte und im Tal, links an der Verkehrsinsel vorbei, auf die Altenaer Straße in Richtung Altena abbog. Dort beschleunigte er ohne Rücksicht auf Geschwindigkeitsbegrenzungen und überholte andere Fahrzeuge. Die Polizei zog weitere Streifenwagen zusammen. Kurz nach der Ortseinfahrt Altena-Grünewiese kam es fast zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und einem Pkw bzw. einer Verkehrsinsel. Kurz darauf bog er auf eine Garageneinfahrt ab, offenbar, um zu drehen. Dort erreichte ihn der Streifenwagen.

Die Polizeibeamten legten dem Fahrer Handfesseln an. Der 24-jährige Lüdenscheider führte keine Papiere mit sich. Seine Maschine wurde beschlagnahmt. Er bekam Strafanzeigen wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit ("verbotenes Kfz-Rennen"/Alleinrennen), rücksichtslosem Fehlverhalten beim Überholen, und rücksichtslosem Schnellfahren an unübersichtlichen Stellen. (cris)

