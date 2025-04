Menden (ots) - Wahrscheinlich durch Überreste einer nicht richtig gelöschten Zigarette gerieten am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr mehrere Pflanzen im Vorgarten eines Cafés am Ostwall in Brand. Mitarbeiter löschten das Feuer. Die Feuerwehr, die ausgerückt war, musste nicht mehr eingreifen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

mehr