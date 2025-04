Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Meinerzhagen - Randalierer versucht Polizistin zu beißen

Meinerzhagen (ots)

Polizeibeamte rückten Samstagabend zur Ihnestraße aus. Dort war es zwischen Autofahrern zu einem Streit im Straßenverkehr gekommen. Ein Meinerzhagener (37) soll einen anderen Fahrer bedroht und auf die Motorhaube geschlagen haben. Der flüchtige und alkoholisierte Tatverdächtige konnte von den Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Als ihm eröffnet wurde, dass er nun mit zur Blutprobe müsse, versuchte er vergeblich zu flüchten. Zudem beleidigte er die Streife u.a. als Wichser und Hurensöhne. Er wurde überwältigt und mit zur Wache genommen. Hiergegen setzte er sich vehement zur Wehr. Auf der Fahrt zur Wache trat er um sich und versuchte einer Polizistin in den Arm zu beißen. Die Polizisten blieben jedoch unverletzt. Nach erfolgter Blutprobe, verbrachte er die restliche Nacht in einer Zelle zur Ausnüchterung. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

