POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 01.06.2025

Bereich PI Verden

Betrunkener stürzt mit E-Scooter

Verden. Am Samstagabend, 31.05.2025, wurde der Polizei ein gestürzter E-Scooterfahrer auf der Hamburger Straße mitgeteilt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 2,44 Promille erheblich alkoholisiert war. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bereich PK Achim

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind Ottersberg. Am Samstagvormittag kam es in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger. Die Mutter eines 11-Jährigen Jungen aus Ottersberg hatte zum Unfallzeitpunkt ihren Pkw auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand der Landesstraße 168 gehalten. Im weiteren Verlauf stieg der Junge hinten aus dem Pkw aus und querte die Große Straße vor dem Pkw der Mutter, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Anprall mit dem auf der Großen Straße in Richtung Ottersberg Zentrum fahrenden Pkw Mini Cooper einer 45-Jährigen Frau aus Ottersberg. Der Junge erlitt durch den Zusammenprall schwerste Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Klinikum verbracht. Die Fahrzeugführerin des beteiligten Pkw erlitt einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Fahne entwendet

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen die Fahne (ca. 1m x 1,5m) eines Modegeschäftes in der Straße Marktplatz. Hierzu wurde der komplette Fahnenmast aus der Erde gehoben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

