POL-EN: Hattingen: Frontalzusammenstoß- vier Verletzte- Unfallverursacher betrunken

Hattingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen kam es am 03.04.2025, gegen 21:50 Uhr, auf der Kreuzung Hüttenstraße/Am Büchsenschütz. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger aus Hattingen mit seinem Pkw VW die Hüttenstraße in Fahrtrichtung Bochum. Er missachtete die rote Ampel und fuhr in Kreuzungsbereich ein. Zu diesem Zeitpunkt bog eine 35-Jährige aus Bochum mit ihrem Pkw Fiat von der Hüttenstraße nach links in die Straße Am Büchsenschütz ab. Ihre Ampel zeigte dabei grünes Licht. Es kam zum Frontalzusammenstoß. In jedem Fahrzeug befanden sich zwei Personen, die alle verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest mit über 1,4 Promille bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hüttenstraße gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

