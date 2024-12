Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in der Saunaanlage der Deichwelle in Neuwied

Neuwied (ots)

Am 04.12.2024 gegen 11:45 Uhr kam es zu einem Brand in einer Erdsauna im Außenbereich der Saunalandschaft in der Deichwelle in Neuwied. Da die Saunalandschaft erst später in Betrieb genommen werden sollte, war diese noch nicht für Besucher betretbar. Die Evakuierung der knapp 40 Badegäste im Hallenbad erfolgte unverzüglich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Derzeit ist von einem technischen Defekt als Ursache für die Brandauslösung auszugehen. Die Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Verkehrsbeeinträchtigungen vor Ort bestehen nicht mehr.

